Başbakan Sucuoğlu Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı: Elektrik tarifesinde indirim

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Faiz Sucuoğlu toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, vatandaşın tepkileri sonrası elektrik birim fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Mart ayı zamlı faturalarında da uygulanacak tarife şöyle:

0 – 250 birim: 0,98 TL

250 – 500 birim: 2,70 TL’den 1,70 TL’ye düşüyor

501 – 750 birim: 2, 95 den 2 TL’ye düşüyor

750 – 1000 birim: 3,25 TL’den 2,25 TL’ye düşüyor

Alkoldeki fon yarı yarıya düşürüldü

Sucuoğlu alkollü içeceklerde uygulanan fonun da düşürüldüğünü açıkladı. İndirimde vatandaş tepkisi, turizm, ve Kuzey Güney arasındaki fiyat dengesinin etkili olduğunu belirten Sucuoğlu alkollü içkilere konulan fonu ithal içkilerde litre başına 50 TL’den 25 TL’ye düşürüldüğünü açıkladı.

Yeni rakamlar şöyle:

İthal içki 50 TL’den 25 TL’ye

Yerli içki 40 TL’den 15 TL’ye

Şarap 20 TL’den 7 TL’ye

Bira 15 TL’den 5 TL’ye

Fıçı bira 17,5 TL’den 6 TL’ye