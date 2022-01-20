Sucuoğlu: Asgari ücrette teraziyi dengede tutmak lazım

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 23 Ocak Pazar günü yapılacak genel seçimin, ekonomik ve kalıcılaşmış siyasi sorunlardan kurutuluş reçetesi olabileceğini belirterek, “ Tek çıkış yolu UBP’nin tek başına kuracağı hükümettir” dedi.

Sucuoğlu, seçimde halka istikrar çağrısı yaptı, vatandaşın sandıklara giderek UBP’den yana oyunu kullanmasını istedi.

Başbakan Sucuoğlu, “ Bu seçimin ardından, istikrar ön planda olacak. Siyasi istikrarın ortaya çıkması ile birlikte tüm halkımızı da olumlu yönde etkileyecek ekonomik ve sosyal istikrar sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirelim” dedi.

Faiz Sucuoğlu “ Halkımdan beklentim bize güvensin, bize bu fırsatı versin. Biz çok heyecanlı, çok iddialıyız. KKTC’yi mevcut ekonomik süreçten kurtarabileceğine inanan güçlü bir ekibiz. Önceliğimiz, KKTC ekonomisini kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak, bununla birlikte halkımızın ekonomik refahını arttırmak olacaktır. Heyecanımız halkımız içindir. Bu nedenle ‘istikrar’ diyor, halkımızdan bizi beş yıllığına tek başına iktidara taşımasını istiyoruz” diye konuştu.

Halkın beklentisi, çocukların ve ülkenin geleceği için omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıdıklarına işaret eden UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, halka söz verdiğini, UBP’nin ateşten gömleği tek başına giyerek, arzu edilen refah seviyesine ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

UBP’nin beş yıllığına tek başına iktidara gelmesi halinde hayata geçireceklerini sıralayan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılının ilk altı ayında 500 yataklı hastanenin temelinin atılacağını, yeni bir sağlık alt yapısı için yeni projeler olduğunu, turizm eğitim, yüksek öğrenim gibi konulara daha çok ağırlık verileceğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın hazırlayıp sunduğu ‘Açık Oturum’ programının konuğu oldu.

“SİYASİ, EKONOMİK VE SOSYAL İSTİKRAR ÖNCELİĞİMİZ”

UBP olarak, siyasette istikrar, ekonomide istikrar ve sosyal istikrar konularına büyük önem ve öncelik verdiklerini belirten Faiz Sucuoğlu, programda tüm bu başlıkları da açarak halkı bilgilendirdi.

SİYASİ İSTİKRAR…

“Siyasi istikrar dediğimiz, çok net söylüyorum. Tek başına bir partinin iktidarıdır” diyen Sucuoğlu, halkın UBP’yi tek başına iktidara getirmesi halinde beş yıllık dönemde yapılacak olan iyileştirmeler neticesinde ekonomik istikrarın da peşi sıra geleceğini vurguladı.

EKONOMİK İSTİKRAR…

Ekonomik istikrarda hedefin, sıcak paranın ülkeye gelmesini sağlamak olduğunu kaydeden UBP Genel Başkanı ve Başbakan, Kripto Para ve Sanal Bet gibi konuların masaya yatırılarak yasalarının hazırlanması ile birlikte Maliye’ye ciddi bir katkı geleceğini kaydetti.

İnşaat sektörü, yabancıların mülk edinmeleri konularında da iyileştirmelerin gündeme geleceğine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, Başbakanlık altında kurulacak bir yeni birimle, yurt içinden ve yurt dışından gelecek yatırımcıların önünün açılmasını sağlayacaklarını, bürokratik engellerinin ortadan kaldırılacağını belirtti.

SOSYAL İSTİKRAR…

‘Sosyal istikrar’dan ne anlamalıyız?’ sorusuna ‘huzur’ yanıtını veren Başbakan Sucuoğlu, ekonomik istikrarın, sosyal istikrar ve refahı beraberinde getireceğini, halkın cebindeki parasının değer kazandığı, alış verişini yaparken endişe duymayacağı, yurt dışına seyahat edebilmenin lüks olmaktan çıktığı ve bugünkü zor durumdan çok daha yüksek bir refah seviyesine kavuşması anlamına geldiğini söyledi.

ASGARİ ÜCRET…

Programda, Asgari Ücret belirlenmesinde “acele edildiği” söyleminin hatırlatılması üzerine konuya bir kez daha açıklık getiren UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Benim kendilerine önerim acele etmeyin. Bu toplantıyı bir seferde bitirmeyin. Her iki tarafın da fikrini alın. Bir tarafın masayı terk ve itiraz etmeyeceği şekilde, ortak paydada buluşun oldu. Ancak böyle olmadı. Nitekim gerginlik oldu” diye konuştu.

Sucuoğlu, “ Bu şartlarda daha da yüksek olması lazım ama özel sektörün durumu da ortada. Bu hassas bir terazi… Bu teraziyi dengede tutmak lazım” diye ekledi.

ERCAN HAVALİMANI’NIN ‘İÇ HATLAR KAPSAMINA ALINMASI’ KONUSUNDA YAPILAN ELEŞTİRLERE YANIT…

“GÜRCİSTAN, TÜRKİYE’NİN 82. VİLAYETİ Mİ OLDU?”

Başbakan Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nın “iç hatlar kapsamına alınması” konusunda yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Konunun geçmiş yıllarda da gündeme geldiğini hatırlatan Faiz Sucuoğlu, yapılan eleştirileri üzülerek izlediğini kaydetti.

“Özellikle belli seviyelere gelmiş bazı çevrelerin, bir araştırma yapmadan, sadece ön yargılarla eleştirilerde bulunmasını şaşkınlıkla izledim. Bazı insanların ön yargıları kendilerini kör etmiş. Şayet biraz araştırmış olsalardı, Gürcistan’ın Batum Havaalanı’nın, Türkiye’de iç hatlar statüsünde olduğunu öğrenirlerdi. Peki Gürcistan, Türkiye’nin 82. Vilayeti mi oldu?” diye sordu.

TÜRKİYE ZİYARETİ…

Ankara ziyareti ile ilgili de konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, birilerinin ‘randevu alamıyor iddialarının’ aksine, gerçekleşen bu ziyaretin her iki tarafı da çok memnun ettiğini söyledi.

Bir yandan kurultay, diğer yandan hükümet kurma çalışmaları, hemen ardından KKTC ve Türkiye’de bütçe görüşmelerinin Meclis’ten geçme süreci nedeniyle ziyaretinin ancak geçtiğimiz hafta gerçekleşebildiğine vurgu yapan Faiz Sucuoğlu, ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekleşen görüşmelere dair ayrıntılar aktardı.

“Otuz beş dakika sürecek olan görüşme bir saat yirmi dakika sürdü. Çok sıcak, samimi ve olumlu havada gerçekleşen bu görüşmede, ağırlıklı olarak ekonomi başta olmak üzere bir çok konuda detaylı bir şekilde konuştuk” dedi.

Sucuoğlu, siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar kavramlarının bir bütün olarak ele alınması hususunda Ankara ile tam uyum içinde olduklarını sözlerine ekledi.