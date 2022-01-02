Sucuoğlu: 23 Ocak seçimleri büyük önem taşıyor

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

KKTC – Türkiye ilişkilerine de değinen Başbakan Sucuoğlu, belli çevrelerin her zaman için KKTC ile Türkiye’nin arasını açma çabasında olduklarını vurgulayarak, Türkiye ile imzalanan mali protokol gereği geçtiğimiz hafta KKTC’ye Anavatan tarafından ciddi miktarda kaynak akışı olduğunu belirtti.

23 Ocak’taki seçimin büyük önem taşıdığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, ülkeye sıcak paranın gelebilmesi için radikal kararları alabilecek tek partili bir hükümet gerektiğini, bunun da sadece UBP’nin işi olduğunu anlattı.