Kıbrıs

Suçla operasyonel mücadele kapsamında 8 kişi tutuklandı

24 Ağustos 2019

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre,  23-24 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen Lefkoşa’da 1,  Gazimağusa’da 2 ve Girne’de 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Açıklamada, Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu ise dilencilik yaptığı tespit edilen 2 kişinin tutuklandığı belirtildi.

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