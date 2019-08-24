Kıbrıs

Müstahdem tarafından hırsılzık, çek sahteleme, tedavüle sürme

24 Ağustos 2019

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Convergence Importand Export Ltd isimli iş yerinde çalışan, A.A. (E-26) ve A.B.’nin (K-29), iş yeri adına düzenlenmiş 2 farklı bankaya ait toplam 7 boş çek yaprağı çalıp, sahtelediği belirlendi.

2019 yılı Ocak ve Ağustos ayları içerisinde meydana gelen olayda, tedavüle sürülen çeklerin karşılığında toplam 387 bin TL nakit para temin ettikleri tespit edilen adı geçen kişilerden A.A. tutuklandı. A.B. ise aranıyor.

 

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