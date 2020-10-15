Suat Günsel’den çalışanlarına tehdit

Yakın Doğu Üniversitesi sahibi Dr. Suat İrfan Günsel bir akademisyen aracılığıyla öğretim görevlilerine dolaylı olarak Ersin Tatar’ı destekleyen iletiyi sosyal medyadan paylaşmaları için tehdit etti.

Havadis Özel

Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü ve sahibi Dr. Suat İrfan Günsel, bir akademisyen aracılığıyla bünyesinde çalışan öğretim görevlilerine dolaylı olarak Ersin Tatar’ı destekleyen iletiyi sosyal medyadan paylaşmaları için tehdit etti. Kendine ait fotoğraf ve yazı bulunan görseli 30 dakika içerisinde paylaşmalarını, aksi takdirde ciddi yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Öğretim görevlilerine tehdit

Günsel’in bir akademisyen aracılığıyla yolladığı, öğretim görevlilerine tehdit ve baskı içeren metin’de “Değerli hocalarım merhaba, ekte bulunan görseli facebook ve instagram hesaplarınızdan 30 dk. İçerisinde ivedilikle paylaşmanız gerekmektedir. Paylaşılmama noktasında ciddi yaptırımlar yaşanacaktır.” paylaşımıyla müdahaleye destek, kişisel hak ve özgürlüklere açıkça müdahale etti.

Müdahaleye çanak tuttu

Günsel’in paylaşılmasını istediği görselde ise “Kıbrıs’ın güzel ve kadirşinas insanları, sandığa gitmek bir yurttaşlık görevidir. Türkiye ve Kıbrıs birlikteliği kazansın. Dr. Suat İrfan Gürsel” cümleleriyle çalışanlarına mobbing yaparken müdahaleye açıkça çanak tuttu.

Siyasete maşa oldu

Geçmişte de benzer olaylarda imzası bulunan Yakın Doğu Üniversitesi kurucu rektörü ve sahibi Dr. Suat Günsel geçtiğimiz yıllarda çalışanlarını yürüyüşe katılmaya zorlamıştı. Eğitim ve öğretim yuvası olması gereken bir kurum göz göre göre siyasete maşa oldu.