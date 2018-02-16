Şu “T” izni meselesi

Neme lazım iyi iş…

Kullan torpilini…

Al T izni…

İster kendin kullan…

İster kirala…

Otele kirala…

Seyehat acentasına kirala…

Kiralık araç izinlerini alıp- alıp satanlara hiç girmeyeceğim.

Ganimet alanı gibi maşallah…

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Tolga Atakan’ı bu anlamda zor bir görev bekliyor.

Sadece bu alanı “adaletli yönetmesi” yetmez…

Geriye dönük de tedbir alması gerekmektedir.

Hani vatandaşlık konusu tartışılırken, “yasal olup olmadığı” gibi bir cümle var ya…

Aynı şey T izinleri için de geçerlidir.

“Kamu kaynaklarının rant kapısı olarak dağıtılması” geleneği artık son bulmalıdır.

Düşünün…

“Örgüt başkanı muhtara verilen kiralık araç izinlerinin bir anda el değiştirdiği” hikayesi dilden dile dolaşmakta…

Bilinen gerçek şu ki…

Geçtiğimiz dönem T izinleri ve kiralık araç izinleri “toplumsal fayda” dışında “kişisel fayda” aracı olarak kullanıldı.

Bunların tamamı da seçim boyunca bol bol konuşuldu…

Tartışıldı…

Şimdi, tüm sektör sıkıntıda…

Pasta küçülmekte…

Rantçılar “dümene bile geçmeden” büyük paralar kazanmakta…

Vicdanlar yaralı…

Turist sayısında ciddi bir artış var…

Taşımacılık sektörünün d eyeni yatırımlara ihtiyacı var…

Daha çok yeni araç…

Daha çağdaş bir ulaşım sistemi…

İşin ehli ekiplere ihtiyaç vardır.

Haliyle, Turistik T izinleri de doğru ellere teslim edilmelidir.

Sektör yeniden düzenlenirken, adalet de tesis edilmelidir.

Olduğu yerde yan gelip yatanların sektörde gece- gündüz emek verenlere T izni kiralaması adil değildir.

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Bir anahtarı da Tibuk’a verin

Yeni Erenköy Belediyesi iflas etti.

Yaklaşık 20 milyon TL borçla…

Anahtar İçişleri Bakanlığı’na devredildi.

“Köşeden başını uzatan” NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, fetvasını verdi:

“Erenköy’e yatırım yapmama izin verilseydi, böyle olmazdı…”

Olduğu her yeri ihya eden NET Holding, Erenköy’de geri kaldı…

Haliyle, bu açıklamaya bakınca…

Anladım ki hata yapıldı…

Neden anahtar, fakir KKTC devletinin içişleri bakanlığına devrediliyor ki?

Verin anahtarı Besim Tibuk’a…

Leb-i Derya bir de arazi…

Doldursun denizi içine doğru…

Belediyeyi de ihya etsin…

Siz sağ, biz selamet…

Hata yaptınız hata…

Anahtarı alın içişleri bakanlığından, götürüp Besim Tibuk’a verin…

Maaşları da öder, borçları da…

Biraz arazi vereceksiniz karşılığında ama, olsun…

Hakkıdır…

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Asil Nadir ve yüce çıkarları

Kıbrıs Gazetesi, önceki gün Serdar Denktaş’ın kürsüde T&T için söylediklerini ön sayfasına taşımış.

“KKTC’nin en pahalı memuru” Asil Nadir’e ödenen diyet bitmedi ya…

Geçitkale için aynı kürsüde Serdar Denktaş’ın söyledikleri yok.

Asil Nadir’in beklentisi şu:

“Geçitkale Havaalanı’nı yolcu uçuş izni ile birlikte bana tamamen devredin…”

Bu yani…

Bu ulu çıkar için tüm bu kavga…

Çünkü Ercan ihalesinde 25 yıllık imtiyaz hakkı var ya…

Bozulsun ki, Asil bey, elindeki izni büyük paralara, “gerçek yatırımcılara” satabilsin.

Daha önce bir çok kez yaptığı gibi…

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Demokrasi ve insan hakları…

Bir ülkeye öğrenci olarak geleceksin…

20’li yaşlarında vatandaş olacaksın…

Üstelik de bir çok insan vatandaş olmak için sıra beklerken, hepsinin önüne geçeceksin…

30’lu yaşlarının başında aday olup milletvekili seçileceksin…

Parlamentoda, kürsüde istediğin gibi konuşacaksın.

Ama o ülkede “demokrasi ve adalet” olmadığını söyleyeceksin.

Bunun için halka “sokağa düşelim” diyeceksin.

En fazla bu ülke demokrasisine sahip çıkması gerekenler, kendi ülkesinin sorunlarından kaçan…

Askerlik şartlarından kaçan…

Demokratik koşullarından kaçan…

Burada vatandaş olup, huzuru bu adada arayanlardır…

Ben konuşmuyorum…

Biri bunları “usul bir dille” Bertan Zaroğlu’na anlatsın.

Erhan Arıklı’ya da ben anlatırım artık…

Krizi sevdiler anlaşılan…

“Buradan oy devşiririz” gaylesi ile, sürekli “demokrasi ve adalet olmadığından” dem vuruyorlar…

KKTC bu dünyanın en demokratik ülkelerinden biridir.

Hepimize düşen buna sahip çıkmaktır…