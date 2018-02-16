Kablo ile elektrik meselesi ve aktör olmak

Kablo ile elektrik meselesinde bu hükümet mutlaka bir adım atmalı.

İlk etapta meselenin hükümet programında yer almış olmaması iyiye işaret değil.

Ancak hükümet programında bu konunun olmaması hükümetin bu yönde bir adım atmayacağı anlamına da gelmiyor.

Umarım atacak ve bu konuda bir sorun yaşanmayacak.

Gelinen aşamada bölgemizde enerji kaynakları konusunda jeopolitik bir karmaşa yaşanıyor.

Bu karmaşa içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu-bittiler yaratma ve ortaya çıkacak sonuçları dayatma peşinde koşuyor.

Bu durum karşısında Kıbrıs Türk tarafının eli kolu bağlı gibi.

Türkiye’den alınan destekle hidrokarbon yatakları meselesinde hakların korunması yönünde mücadele ediliyor.

Ancak bu mücadelenin mevcut yöntemlerle istenen sonuçları vermesi kolay olmayacak.

Başarılı olmak için elimizi güçlendirecek adımlar atmak zorundayız.

Öyle adımlar atılmalı ki, Kıbrıs Türk tarafı oynanmakta olan oyunun bir parçası haline gelmeli, bu arada Türkiye’nin de eli güçlendirilmeli.

Bu nasıl olacak?

Kablo ile elektrik getirilmesi ile bu yapılabilir…

Kablo ile elektrik bölgede kurgulanan enerji oyunundan bağımsız bir mesele değildir.

Değildir çünkü, kablo ile elektrik şu anda mevcut olmayan ve acil ihtiyaç duyulan enerji konusunda bölgesel ihracat mekanizmasına bir çıkış yolu sunacak bir araçtır.

Kablo ile elektrik projesinin gerçekleşmesi durumunda bölgede Kıbrıslı Türkler artık söz söyleme hakkına sahip olacaktır.

Ve böyle bir durumda Kıbrıslı Türkleri dışlayan bir mekanizma çok daha zor kurulabilecektir.

Mevcut koşullarda Kıbrıslı Türkler enerji oyununda ancak bu şekilde aktör olabileceklerdir.

Bu konuda atılacak adımları Türkiye ve KKTC birlikte karar verip hemen atabilirler.

Burada bir engel yoktur.

Ondan sonra da diğer oyuncular istemeleri halinde bu projenin bir parçası haline gelebilirler.

Türk tarafı bu adımı atarsa, zaten ortaya hazır bir ihracat kanalı çıkmış olacak ve diğer aktörler de öncelikle bunu tercih edebileceklerdir.

Kendilerinin enerji nakli ile ilgili yapacakları planları bu kanalı dikkate alarak yapmak zorunda kalacaklardır.

Güney Kıbrıs da, İsrail de diğer bölge ülkeleri de ortaya çıkacak bu mevcut alt yapıyı görmezden gelemeyeceklerdir.

Bu çok ama çok önemlidir.

Bu konuda geç kalınması halinde ise Kıbrıs Türk tarafı oyunun dışında kalmaya devam edecek, Türkiye de diğer aktörlerin atacağı adımlara karşı elde edebileceği önemli bir araçtan yoksun kalacaktır.

Böyle bir durumda Güney Kıbrıs daha avantajlı bir konum elde edebilecektir.

Hidrokarbon yatakları konusunda bu güne kadar oyunu kuran ve ilk adımları atan taraf Güney Kıbrıs oldu.

Kıbrıs Türk tarafı bu konuda tepkisel bir duruş ortaya koymak durumunda kaldı.

Bu meselenin Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında gündeme gelmesi gerektiği noktasından hareket edildi.

Halen de durum böyle.

Kablo ile elektrik konusunda atılacak bir ileri adım, pro-aktif enerji oyununa denge getirecektir.

Kıbrıs Türk tarafının da oyuna girmesini sağlayacaktır.

Gaz meselesine karşı kablo öne çıkacaktır.

Tepkisel politikalar geride kalacak, oyuna denge gelecektir.

Böylece kartlar yeniden dağıtılmak durumunda kalınacaktır.

Şu anda Rum tarafının stratejisi çok net.

Türkiye’nin yalnızlaştırılması üzerine kurgulanan Rum stratejisi, Türkiye’yi bölgede hata yapmaya zorlama peşinde koşuyor.

Türkiye’nin bölgedeki etkisini kırma hedefi ile hareket ediyor.

Rum tarafının hedefine ulaşması halinde zaten şu anda oyunda olmayan Kıbrıs Türk tarafının artık söyleyecek hiçbir sözü kalmayacaktır.

Rumlar bunun peşinde koşuyorlar.

Ama başaramayacaklar…

Çünkü Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye oynanmak istenen bu oyunun farkındadır.