Sürücünün Muhammed Ali Gündoğan olduğu tespit edildi

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Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde gerçekleşen ve Ortaç Gürbüz’ün ölümü ile gerçekleşen kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Ali Gündoğan dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, 28.12.2020 tarihinde saat 00.05 raddelerinde Akdoğan Yiğitler Anayolu üzerinde 0 -1 kilometreleri içerisinde yönetimindeki ES 375 plakalı salon araç ile Batı istikametine doğru seyreden Erdemli’de sakin Ortaç Gürbüz’ün dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan yoldan çıkıp kontrolsüzce tekrardan yola giriş̧ yaptıktan sonra yine kontrolsüzce yoluna devam ederek yolun sağından yoldan çıkıp gidisine göre sağda bulunan Selvi ağacına aracının sağ ön kısmı ile çarpıp bir takla atarak önü Kuzeydoğu istikametine bakar şekilde tavanı üzerinde durduğunu anlattı.

Polis, kaza sonucu ES 375 plakalı araç sürücüsü Ortaç Gürbüz’ün almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini belirtti. Polis, müteveffa Ortaç GÜRBÜZ’ün cesedi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildiğini anlattı. Polis, yine ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdemli’de sakin Muhammed Ali Gündoğan ve Erdemli’de sakin Emin Yalçın’a kaza mahalline gelen 112 acil ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak ayni gün taburcu olduklarını belirtti. Polis, kazada ES 375 plakalı araca 10000 TL tahmini hasar olduğunu, ES 375 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Muhammed Ali Gündoğan’dan bir adet 20 cc tüp kan örneği ve Emin Yalçın’dan bir adet 20 cc tüp kan örneği alkol testi için emare olarak alındığını anlattı. Polis, ayni gün yürütülen ileri tahkikat sonucu araç sürücüsünün, Ortaç Gürbüz olmadığı, Muhammed Ali Gündoğan olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün zanlı Muhammed Ali Gündoğan’n derdest emri gereği tutuklanarak L. P. M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini anlattı. Polis, müteveffaya Lefkoşa Devlet Hastanesinde Dr. İdris Denı̇z tarafından otopsisi yapıldığını ve trafik kazasına bağlı kafatası kırıkları sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, konu mesele ile ilgili temin edilecek olan ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 6 gün Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.