Stoltenberg: Kazakistan’daki durumu yakından takip ediyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kazakistan’da yaşanan son olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Genel Sekreter açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kazakistan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Can kaybı haberleri kaygı verici. Şiddetin bir an önce durması ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi gerekiyor.”

Kazakistan’da yaşananlar

Kazakistan’ın batısında LPG’ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.