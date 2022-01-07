Kırgızistan’dan Kazakistan’a askeri yardım

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un, ülkenin Kazakistan’da Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Barış Gücü’nün faaliyetlerine katılmak üzere asker göndermesinin yolunu açan kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Kant şehrinde bulunan Birleşik Rus Askeri Hava Üssü’nden Kazakistan’a 150 asker, 8 zırhlı araç ve 11 araç gönderildi.

“Personelin görevi, komşu devletin stratejik tesislerini korumak ve savunmak”

Kırgız barış gücü askerlerinin arasında deneyimli subayların ve sözleşmeli askerlerin bulunduğu ifade edilen açıklamaya göre, personelin görevi, komşu devletin özellikle önemli ve stratejik tesislerini korumak ve savunmak olacak.

Meclis Genel Kurulu, bugün Kırgızistan’ın Kazakistan’a asker göndermesinin yolunu açan tezkereyi kabul etmişti.

Kazakistan’da yaşananlar

Kazakistan’ın batısında LPG’ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak’ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.