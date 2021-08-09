Sterlin yeniden 12 TL üzerinde

İstanbul serbest piyasada sterlin 12.0411 liradan dolar 8,6320 liradan, Euro 10,1660 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 8,6300 liradan alınan dolar, 8,6320 liradan satılıyor. 10,1640 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 10,1660 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6270 lira, Euronun satış fiyatı ise 10,1610 lira olmuştu. Haftaya 12 TL üzerinde başladı

Güne 12,0086 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 12:55 itibarıyla %0,55 artışla 12,0481 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,8687, en yüksek 11,9962 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9790 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 03.08.2021 tarihinde 11,5450 ile son bir ayın en düşük, 12.07.2021 tarihinde ise 12,0580 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 12,0481 TL‘ye karşılık gelmektedir.