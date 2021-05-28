Sterlin ve Dolar zirve yeniledi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,59 seviyesine çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

Dün en yüksek 8,54 seviyelerini gören dolar/TL, günü de 8,49 ile tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 1 üzerinde 8,5892’den işlem görüyor.

Euro ve Sterlin son 1 ayın en yüksek seviyesinde

Güne 10,4288 ile başlayan Euro kuru, saat 11:21 itibarıyla %0,47 artışla 10,4379 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,2928, en yüksek 10,4357 seviyelerini gören Euro, günü 10,3886 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2021 tarihinde 9,8553 ile son bir ayın en düşük, 28.05.2021 tarihinde ise 10,4730 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 10,4379 TL‘ye karşılık gelmektedir.