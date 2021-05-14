Sterlin son 1 aynın en yüksek seviyesinde

Güne 11,9722 ile başlayan Sterlin kuru, saat 11.56 itibarıyla %0,58 azalışla 11,8760 liradan işlem görüyor.

Dün en düşük 11,8308, en yüksek 11,9568 seviyelerini gören Sterlin, günü 11,9453 seviyesinde kapattı.

Sterlin, 16.04.2021 tarihinde 11,0384 ile son bir ayın en düşük, 14.05.2021 tarihinde ise 11,9722 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

1 İngiliz Sterlini şu sıralar 11,8760 TL’ye karşılık gelmektedir.