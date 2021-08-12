Sterlin Dolar ve Euro TCMB faiz kararı ardından düştü

Merakla beklenen TCMB Faiz kararı sonrası döviz kurları düştü

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından TCMB’nin politika faizini sabit tutması kararı sonrasında 8,53 seviyelerine geriledi.

Dün en düşük 8,5063 ve en yüksek 8,6824 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 8,6314’ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 15.00 itibarıyla yüzde 0,9 azalışla 8,5493’ten işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,8 düşüşle 10,0592’den satılıyor.

Dolar endeksi, dün ABD’de açıklanan enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmada aceleci davranmayacağı iyimserliğiyle 6 günlük yükselişine ara vererek günü yüzde 0,2 düşüşle 92,9’dan tamamlarken, bugün yatay hareket ediyor.

Analistler, ABD’de tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda duraklaması ve çekirdek enflasyondaki düşüşün Fed’in politika değişikliğine gitmesine yönelik baskıları hafiflettiğini belirterek, ancak bir aylık duraksamanın yeterli olmadığını, daha fazla kanıt gerektiğini söyledi.