Sterlin 8 TL’yi aştı! Vatandaşta ZAM endişesi

Türkiye’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararı dövizi kamçıladı

1 AŞAĞI 1 YUKARI: Dolar, Ocak’ta 5.35 TL’den işlem görürken Şubat’ta 5.23 TL’ye düştü. Mart’ta 5.41 TL, Nisan’da 5.65TL’den işlem gördü. YSK kararından önce 6 TL seviyesinde olan dolar YSK kararından sonra 6.15 TL’ye yükseldi. Dolar dün 6.20 TL’ye çıktı

İBRE YUKARI: Ocak’ta 6.12 TL olan Euro, Şubat’ta 5.97 TL, Mart’ta 6.12 TL, Nisan’da ise 6.34 TL oldu. YSK kararından önce 6.72 TL olan Euro, YSK kararından sonra 6.85 TL’ye yükseldi. Euro dün 6.94 TL’den işlem gördü

8 TL’Yİ GEÇTİ: Sterlin, Ocak’ta 6.83 TL iken Şubat’ta 6.78 TL’ye düştü. Sterlin, Mart’ta 7.12 TL oldu. Nisan’da 7.40 TL’ye yükselen sterlin YSK kararından önce 7.88 TL’den işlem görürken günü 8.01 TL seviyesinde kapattı. Sterlin, dün 8.12 TL seviyesinde açıldı

Duygu ALAN

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul’daki yerel seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararının ardından döviz piyasalarında hareketlilik arttı.

Havadis, dövizde son 5 ayın rakamlarını araştırdı, dövizdeki YSK kararının hareketliliğini inceledi.

Sterlin, Euro ve dolar, Ocak- Mayıs arasında ağırlıklı olarak yükselse de Şubat’ta son 5 ayın en alt seviyesini gördü, Mart ayı itibari ile kademe kademe yükseldi. Döviz kurlarında Nisan ayında da yükseliş devam etti.

Döviz kurları, YSK kararı ile 6 Mayıs itibari ile hatırı sayılır miktarda bir yükseliş gösterdi.

YSK kararı sonrası tavan yaptı

Havadis’in derlediği verilere göre, Ocak’ta 5.35 TL’den işlem gören dolar Şubat’ta 5.23 TL’ye düştü. Mart’ta yeniden yükselişe geçti, 5.41 TL oldu. Dolar, Nisan’da 5.65 TL’den işlem gördü.

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından dolar önceki gün yılın en yüksek seviyesini gördü. YSK kararından önce (6 Mayıs sabah) 6 TL seviyesinde olan dolar YSK kararından sonra (6 Mayıs akşam) 6.15 TL’ye yükseldi. Dolar dün 6.20 TL’ye çıktı.

Euro 7 TL’ye yaklaştı

Euro kuru bir aşığı iki yukarı seyretse de hala 6 TL’nin üzerinde.

Havadis’in derlediği verilere göre Ocak’ta 6.12 TL olan Euro, Şubat’ta 5.97 TL, Mart’ta 6.12 TL, Nisan’da 6.34 TL oldu.

YSK kararından önce (6 Mayıs sabah) 6.72 TL olan Euro, YSK kararından sonra (6 Mayıs akşam) 6.85 TL’ye yükseldi. Euro dün 6.94 TL’den işlem gördü.

Sterlin aldı başını gidiyor

Sterlin yıla 7 TL’ye yakın bir rakam ile hızlı bir giriş yaptı, dün 8 ise TL’yi de geçti.

Havadis’in derlediği verilere göre, Ocak’ta 6.83 TL olan sterlin Şubat’ta 6.78 TL’ye düştü.

Sterlin Mart’ta yükselişe geçti ve 7.12 TL oldu. Nisan’da 7.40 TL’ye yükselen sterlin YSK kararından önce (6 Mayıs sabah) 7.88 TL’den işlem görürken günü 8.01 TL seviyesinde kapattı. Sterlin dün 8.12 TL seviyesinde açıldı.

Zam endişesi

KKTC’de elektrik, akaryakıt, gaz başta olmak üzere birçok üründeki fiyat artışı, döviz kurlarındaki değişime bağlanıyor.

Günlük tüketim maddelerinin birçoğu da ithalatla sağlandığı için Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybının devamı halinde zamların da süreceği endişesi oluştu.

Borçlu da alacaklı da zorda

KKTC’de, geçmişte orta ve uzun vadeli borçlanmaların büyük çoğunluğu dövizle yapıldı. Döviz borcu olanlar kurlardaki dalgalı seyri endişe ile izliyor.

Borçlular, taksitlerini ödemekte güçlük çekiyor, alacaklılar, dövizde yukarı doğru gelişen dalgalanmada tahsilâtta güçlük çekiyor.

Ev araba satışları durma noktasında

Döviz kurlarındaki yukarı doğru seyir, KKTC’de en fazla emlak ve otomotiv sektörünü zora soktu. Dövizin dalgalı seyri nedeniyle, fiyatları dövizle belirlenen araba ve ev satışları da durma noktasına geldi.

Çocuk okutanlar kara kara düşünüyor

Kıbrıslı Türk birçok genç üniversite, doktora veya mastır öğrenimini Londra’da yapıyor. Sterlin kurundaki yükseliş, Londra’da çocuk okutanlara da karalar bağlattı.

Bir yandan evinin günlük rutin ihtiyaçları karşılayan, diğer yandan borç ödeyen, bir taraftan da çocuğunun okul harcını ödeyen aileler, sterlindeki yükselişi endişe ile izliyor.

Aileler, kurun daha da yükselmesi halinde çocuğunun okul harcını nasıl ödeyeceğini düşünüyor, işin içinden çıkamıyor.