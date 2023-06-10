Stefanu: “Akdeniz ve Doğu Akdeniz kitlesel imha silahlarından muaf tutulsun”

Güney Kıbrıs’ta dün başlayan 5’inci Avrupa Solu Akdeniz Konferansı’nde konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu barış yanlısı hareketinin, Akdeniz ve Doğu Akdeniz’de toplu imha silahlarından muaf tutulması talebinin benimsenmesini istedi.

Fileleftheros’un “Toplu İmha Silahlarından Muaf Akdeniz” başlıklı haberinde dün “Filoksenia Konferans Merkezi”nde başlayan “Dayanışma – Barış – İşbirliği” isimli konferansın 10 ve 11 Haziran’da da PEO’nun Pervolia’daki (Bahçalar) dinlenme merkezinde devam edeceğini yazdı.

Habere göre, Stefanu “Kıbrıs sorununu uzlaşılmış çerçevede çözmeyi başarırsak bunun, halkımızın kurtuluşu olmakla kalmayıp Doğu Akdeniz’in tamamında barışın benimsenmesine katkı koyacağına inanıyorum” dedi.

Haravgi ise haberi “Avrupa Akdeniz İşbirliği İçin İlerici ve Modern Politikalar… 5’inci Avrupa Solu Akdeniz Konferansı Çalışmaları Bugün ve Yarın da Devam Ediyor” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre, Stefanu dünkü konuşmasında devam etmekte olan militarizasyonun bölgeyi patlayıcı barut deposu haline getirdiği görüşünü ortaya koyarak bölgenin toplu silahlardan muaf tutulması talebinin benimsenmesini istedi.

Konferansta konuşan AKEL Merkez Komite Üyesi Tumazos Çelebis ise Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasının Doğu Akdeniz’de barışa büyük ölçüde katkı sağlayacağını söylediği konuşmasında İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarının, uluslararası toplumun müsamahasına örnek teşkil ettiği görüşünü de ortaya koydu.

Gazete, Filistin, Güney Kıbrıs, Batı Sahra ve Lübnan’dan konuşmacıların katıldığı konferansta ortak noktayı Akdeniz’de barışın oluşturduğunu yazdı.