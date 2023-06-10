Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı söyleşi ve kitap imza günü düzenleyecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Haziran 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı söyleşi ve kitap imza günü düzenleyecek

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Çağrı Mert Bakırcı

Biyologlar Derneği, “Türkiye’nin evrim savunucularından” Evrim Ağacı kurucusu ve bilim anlatıcısı Çağrı Mert Bakırcı’nın Lefkoşa’da söyleşi ve kitap imza günü düzenleyeceğini duyurdu.

Dernek Başkanı Hatice Benan tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Haziran  Cuma günü , Lefkoşa Türk Maarif Koleji Konferans Salonu’nda  düzenlenecek etkinlik saat 17:00’de başlayacak.


Davetiyeler Deniz Plaza şubeleri, Ovis Cafe şubeleri ve Biçentürk Restaurant’tan temin edilebilecek.

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Tags:Biyologlar DerneğiÇağrı Mert Bakırcı
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