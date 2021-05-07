Starlink 500 binden fazla ön sipariş aldı: Elon Musk, talebi karşılayabileceklerini söylüyor

Teknoloji milyarderi Elon Musk, salı günü yaptığı açıklamada SpaceX’in Starlink uydu internet hizmeti için 500 binden fazla ön sipariş aldıklarını açıkladı. Uzay firması SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Musk, bu talebi karşılamalarına engel olacak herhangi bir teknik sorun beklemediğini söyledi.

Musk’ın açıklaması, CNBC muhabirinin Twitter’da yaptığı bir paylaşıma cevaben geldi. Muhabir Michael Sheetz, SpaceX’in ön siparişlerde aldığı 99 dolarlık (yaklaşık 800 TL) ücretin iade edilebilebilir nitelikte olduğunu ve dolayısıyla hizmeti garanti altına almadığını yazdı.

Teknoloji milyarderi ise Sheetz’e verdiği cevapta “Büyük olasılıkla ilk 500 bin müşterinin tamamı hizmet alacak” ifadelerini kullandı: