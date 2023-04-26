St.Hilarion’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası bu pazar Boğaz-St.Hilarion yolunda gerçekleşecek ilk yarış ile start alacak.

4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon şampiyonu Methoidis Arygorou, Tırmanma Şampiyonası’nda bir çok kez şampiyon olan Deniz Denner , daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu , E4 kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, daha önce drift şampiyonluğu bulunan İbrahim Yücebaş ve son ralli şampiyonu Halil Mulla’nın da içinde bulunduğu 20 sürücü St.Hilarion’da en iyi zamanı yapmaya çalışacaklar.

30 Nisan Pazar saat 10.00’da start alacak olan yarışta seyirciler için oluşturulacak noktalara minibüs servisi de yapılacak. Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak 1. Tırmanma Yarışı’na ilginin fazla olması bekleniyor.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin