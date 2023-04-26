Deprem Şehitleri Turnuvası hazırlıkları başladı

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez toplantı gerçekleştiren futbolun paydaşları sezon sonunda Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde vatanımızdan kaybettiğimiz minik voleybolcularımız, hocaları, aileleri, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi, Miracle Değirmenlik ve Gönyeli U16 takımlarında yer alan evlatlarımız için düzenlenecek olan Deprem Şehitleri Turnuvası için çalışmalara başladı.

KKFF uhdesine gerçekleştiriliyor

Önceki gün bir araya gelen Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Futbolcular Derneği Başkanı Mehmet Çil, Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan bir araya gelerek önce KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi alışverişi yaparak turnuvayı masaya yatırdı. KTFF’nun uhdesinde gerçekleştirilmesi kararı alınan turnuva için sponsor ve Belediyelerden destek alınması kararı alınırken turnuvanın tarihi de Norhernland Kıbrıs Kupası hemen sonrası başlatılması kararı alındı.

Görüşmeler başladı

Futbolun 5 paydaşı KKTF’dan da destek alarak Mayıs ayında play-off ve play-out’ların bitmesi ile başlanması planlanan turnuvanın adını “Deprem Şehitleri Turnuvası” koyarak toplanacak olan gelirinde Deprem Şehitlerimiz adına harcanması kararı aldı. KTFF Başkanı Sertoğlu ile yapılan görüşmeden sonra Başbakanlık Müsteşarı Sporun sorumlusu Hüseyin Cahitoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek sahalar konusunda onay alarak turnuva için gereken desteğin verileceği sözü alarak bu görüşmeyi de tamamladı. Bu görüşmelerden sonra Belediye Başkanları ile görüşmeye başlayan Paydaşlar tüm başkanlardan sıcak yaklaşım ve ful destek alırken turnuva öncesi moral motivasyon olarak daha da heyecanlı bir şekilde çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

Karma antrenörleri açıklanacak

Sezon başından beridir CONİFA Kupası için KKTC Milli Takımını seçmek için birçok bölgede maçları izlemeye giden bu yönde çalışmalar yapan KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan’ı Turnuvanın Genel Koordinatörlüğüne getiren Futbolun Paydaşları bu hafta içerisinde Oshan ve KKTFAD’nin bir araya gelmesi ile karmaların hocalarını açıklama kararı aldı.

Milli motivasyon duygusu yaşatılacak

Paydaşların düzenleyeceği turnuvada Aksa Süper Lig ve Aksa 1.Ligde yer alan 32 A Takım oyuncularından seçilerek 8 bölge karmalarından oluşacak takımlarla güzel bir organizasyonda Şehitlerimizi anarak futbolcularımıza da milli motivasyon duygusu yaşatılması ve toplanacak gelirinde bağışlanarak destek olunması planlıyor.

8 bölge karması kurayla eşleşecek

Turnuvanın 8 bölge karması kura ile eşleşerek ilk turda 4 karşılaşmanın yapılması planlandı. İlk 2 karşılaşmanın saat 18:30 ve saat 20:30’da olmak üzere Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda, diğer 2 karşılaşmanın ise 1 gün sonra saat 18:30 ve saat 20:30’da Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda yapılması planlanıyor. Buradan kazanan 4 takımın yarı finalde eşleşerek oynanacak olan 2 karşılaşmanın yine saat 18:30 ve saat 20.30’da olmak üzere bu kez yaklaşık 3-4 gün sonra Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanması planlanıyor. Yarı final karşılaşmalarından kazanların final kaybedenlerin ise 3.lük karşılaşmalarının ise 3-4 gün sonra Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 18:30 ve saat 20:30’de oynatılarak “Deprem Şehitleri Turnuvası”nın tamamlanması planlanıyor.

Karşılaşmaların 4.dakika 17.saniyesinde anma aktiviteleri yapılacak

Maçlara girişlerin ücretli olacağı ve karşılaşmaların 4.dakika 17. saniyesinde çeşitli anma aktiviteleri yapılması kararı alındı. Alınan bir diğer önemli karar ise yeni bir forma tasarlanması ve tüm Spor Şehitlerimizin bir arada bu formada Resimlerinin yer alması ve bu formaların da satışa sunulması oldu.

Turnuva için paydaşların kısa süre içerisinde bir basın toplantısı yaparak basın ile bu turnuvayı paylaşacağı organizasyonun kusursuz ve görkemli bir turnuva olması için yeni fikirler üretmeye çalışacakları da açıklandı.

Tüm paydaşlar bu organizasyonda olmaktan mutluluk duyacaklarını ve bu turnuvayı muhteşem bir organizasyon haline getirmek için el birliği verme kararı aldılar.

Turnuvada karmalar ve takımlar şu şekilde belirlendi:

İSKELE MELEKLER KARMASI

PERA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

YENİBOĞAZİÇİ

MORMENEKŞE

YENİERENKÖY

MAĞUSA MELEKLER KARMASI

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

YONPAŞ DUMLUPINAR

ÜNİMAR MARAŞ

İNCİRLİ

MESARYA MELEKLER KARMASI

CİHANGİR

MESARYA

MİRACLE DEĞİRMENLİK

DÖRTYOL

BAŞKENT MELEKLER KARMASI

YENİCAMİ

KÜÇÜK KAYMAKLI

ÇETİNKAYA

CHİNA BAZZAR GENÇLİK GÜCÜ

LEFKOŞA MELEKLER KARMASI

HAMİTKÖY

GÖÇMENKÖY

GÖNYELİ

MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY

GÜZELYURT/ LEFKE MELEKLER KARMASI

LEFKE

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI

YALOVA

GİRNE MELEKLER KARMASI

DOĞANTÜRK BİRLİĞİ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

DÜZKAYA

ESENTEPE

ALSANCAK MELEKLER KARMASI

Merit ALSANCAK YEŞİLOVA

KARŞIYAKA

LAPTA

GİRNE HALK EVİ