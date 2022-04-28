ST ANDREA AĞLIYOR

Kıbrıs’ın en kutsal yeri St Andrea kilisesidir. Buraya sadece Rumlar değil, Türkler, Maronitler ve Ermeniler de önem vermekte ve sık sık ziyaret etmektedir.

Karpaz bölgesi bugün turist çekiyorsa, birinci sebebi, St Andrea nın kutsal olduğuna dair inançtır.

St Andrea’yı ziyaret eden birçok insan, gerçekte hikayesini bilmeden, duyduklarına dayanarak ziyaret etmektedir. Oysa St Andrea nın gerisinde ilginç bir hikaye yatmaktadır.

Değerli araştırmacı Tuncer Bağışkana göre

“Manastır, antik çağlarda “Dinaretum” adıyla bilinen Karpaz Yarımadası’nın uç kısmındaki bir kayalıkta yer almaktadır. Buraya ilk inşa edilen ve içinde su kaynağı bulunan adak yerinin, “rüzgârları yönlendirme”, “deniz ile kara yolcularını koruma”, “göz hastalarını sağaltma” ve “çaresiz hastalara derman olma” gücüne sahip olduğuna inanılan Apostolos Andreas’a (Aziz Andrew’a) ait olduğu yaygın olarak bilinmektedir…

Apostolos Andreas’ın Kıbrıs’a gelişiyle ilgili sayısız söylentiler bulunmaktadır. Bir söylentiye göre yıllık (geleneksel) “Hamsin Yortusu” ile Kilise Meclisi toplantısına katılmak için Kudüs’e giderken, bir gözü görmeyen bir kaptanın gemisine binmiş. Yolculuk sırasında geminin içme suyu tükenmiş. Şimdiki manastırın açıklarına gelince, bu noktadan karaya çıkılması halinde geminin içme suyu gereksiniminin oradaki kuyulardan sağlanabileceğini kaptana söylemiş. Karaya çıkanlar su kaynağını bularak geminin su gereksinimini karşılamışlar. Kaptan, getirilen sudan içince görmeyen gözü görmeye başlamış. Aziz’in bu hizmetine karşılık ona altın ve gümüş vererek onu ödüllendirmek istemiş. Ancak o bunu kabul etmemiş. Böylece yolcuların tümü de aziz tarafından vaftiz edilip Hıristiyan olmuşlar. Kaptan, ona duyduğu hürmet ve saygının bir ifadesi olarak, çok kıymetli bir ikonunu Kudüs’te satın alıp dönüş yolculuğunda su kaynaklarının yanına koymuş. Böylece bu noktadaki söylentilerin temeli de atılmış olur”.

Bugün St Andrea hala çaresiz insanların adak aradıkları en önemli ziyaret yeridir.

Karpaz bölgesi birçok tarihi yeri barındırmasının yanı sıra , güzel kumsalları ile özellikle yaz döneminde hem turistlerin hem de yerli halkın uğrak yerlerinden biridir.

Kıbrıs Rumları Kuzey’e geçerken, St Andrea manastırına mutlaka uğramaya çalışmakta ve Karpaz bölgesindeki halka önemli gelir olarak katkıda bulunmaktadır.

St Andrea manastırı iki toplumlu çalışmalarla bugün restore edilerek, insanlığa miras olarak korunmaktadır.

St Andrea’nın restorasyonu bölge için önemli olmasına rağmen yeterli değildir.

St Andrea’ya kadar olan yolun önemli bir bölümü çukurlarla dolu ve gelen arabaların arızalanmasına, hasara uğramasına yol açmaktadır. Birçok Rum bu durumdan şikayet etmekte ve bir daha bu bölgeye gelmeyeceğini söylemektedir.

St Andrea, yüzyıllardan beri popülaritesini korurken, öyle görünüyor ki, böyle giderse, yöneticilerimiz sayesinde ziyaret edilmekten mahrum kalacaktır .

Kuzeyde kalan önemli tarihi yerleri ziyaret etmek, Kuzeyin ekonomisine büyük bir katkı demektir. Ancak St Andrea yolunun bakımsızlığı, ANDREA’YI BİLE AĞLATMAKTADIR.