SSTB personelinin güncel bilgilerle donatılmasıyla ilgili çalışmalara ve eğitimlere devam ediliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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SSTB personelinin güncel bilgilerle donatılmasıyla ilgili çalışmalara ve eğitimlere devam ediliyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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SSTB personeli

Sivil  Savunma  Teşkilatı  Başkanlığı (SSTB)  tarafından  afet  ve  acil  durumlara  karşı  müdahalede imkan  ve  kabiliyetlerinin  geliştirilmesi,  personelin  güncel  bilgilerle  donatılmasıyla  ilgili çalışmalara ve eğitimlere devam ediliyor.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu bağlamda; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının TC Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde; 29 Mayıs – 02 Haziran tarihlerinde Ankara’da Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu tesislerinde “Trafik kazalarına müdahale, üst katlardan kurtarma, kuyu kazalarına müdahale, arazide arama kurtarma ve enkazda arama kurtarma” konularında eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.


İcra edilen eğitim ve tatbikata, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’nden 8 arama kurtarma personeli katıldı.

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Tags:Sivil Savunma Teşkilatı BaşkanlığıSSTB personeli
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