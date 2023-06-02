SSTB personelinin güncel bilgilerle donatılmasıyla ilgili çalışmalara ve eğitimlere devam ediliyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) tarafından afet ve acil durumlara karşı müdahalede imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, personelin güncel bilgilerle donatılmasıyla ilgili çalışmalara ve eğitimlere devam ediliyor.

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu bağlamda; Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının TC Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı İnsani Yardım Tugayı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde; 29 Mayıs – 02 Haziran tarihlerinde Ankara’da Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu tesislerinde “Trafik kazalarına müdahale, üst katlardan kurtarma, kuyu kazalarına müdahale, arazide arama kurtarma ve enkazda arama kurtarma” konularında eğitim ve tatbikat gerçekleştirildi.

İcra edilen eğitim ve tatbikata, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’nden 8 arama kurtarma personeli katıldı.