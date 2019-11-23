‘Sporla aklama’ nedir ve Suudi arabistan neden bununla suçlanıyor?

Çok sayıda büyük spor organizasyonu, Suudi Arabistan’a gitmeye başladı.

Formula E sezonunun ilk yarışı Riyad’da yapılacak. Aralık’ta Anthony Joshua’nın Andy Ruiz ile yapacağı rövanş karşılaşması ve bir Formula 1 Grand Prix’in in de orada yapılmasına dair planlar gündemde.

İspanya’nın en üst düzey dört takımının, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Valencia’nın karşılaşacağı İspanya Süper Kupası’nın da, gelecek üç yıl boyunca Suudi Arabistan’da yapılacağını duyurdu.

Bu kararı ülkenin spor bakanı olan Maria Jose Rienda dahi eleştirdi ve hükümetin, “kadın haklarına saygı gösterilmeyen bir ülkede bu turnuvanın yapılmasını desteklemediğini” söyledi.

Ve bu açıklama aslında Suudi Arabistan’ın neden “sporla aklama”yla suçlandığını anlamakta anahtar önemde. Sporla aklama, spor organizasyonlarını, bir ülkenin kamuoyundaki algısını değiştirmek için kullanmaya verilen ad.