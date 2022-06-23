Sporda yılın başarılıları ödüllerini aldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni dün akşam dernek binasındaki havuz başında düzenlendi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edildi.

Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında gerçekleştirilen ödül töreni 19.30’da başlarken, törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Spor Dairesi Müdürü Rıza Erseven, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam ve birçok siyaset adamı da katıldı.

“Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödül töreninde Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü masa tenisine uzun yıllar hizmet veren Aşkın Demiray’a, Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü basketbolda Anadolu Efes forması ile geride bıraktığımız sezon Euroleague ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Erten Gazi’ye verildi.

Futbolda Mağusa Türk Gücü ile 2021-22 sezonunda Süper Lig, Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Ali Oraloğlu’na Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü ödülünün takdim edildiği gecede yine futbolda Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü bu yıl başta Ahmed Sami Topcan Süper Kupa finali olmak üzere Süper Lig ve Birinci Lig’de orta hakem olarak görev yaparak başarılı bir sezon geçiren Evren Karademir’e takdim edildi.

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller de düzenlenen gecede verildi. Atletizmde Buse Savaşkan ve Taygun Artan Özcihan, futbol hakemi Sabriye Atikoğlu, bilardoda Mustafa Alnar ve basketbolda Leventspor’a özel ödül takdim edildi.

Tatar: “KTSYD’nin ülkemizde yeri çok büyük”

Geceye katılan ve konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin önemine değinerek muhteşem bir gece yaşandığını söyledi. Konuşmasına ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili konuyla başlayan Tatar, çok üzgün olduğunu söyledi. Spor yazarlarının ülke gençliğine ve sporuna büyük katkıda bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Böylesine ödüller sporcularımızı motive ediyor. KTSYD, ülkemizin en köklü sivil toplum örgütlerindendir. Ülkemiz için olmazsa olmazdır. Spor camiası ülkemize her zaman başarılı bireyler yetiştirmiştir. Ödül gecesi de Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ne yakışır olmuştur. Ödül alan tüm sporcularımızı, emekçilerimizi kutlarım” diyerek sözlerini noktaladı.

Gürkan: “Yurt dışında kazanılan başarılar bizleri gururlandırıyor”

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin ardından bizler yeniden Yılın Başarılıları Ödül Töreni ile sizlerle birlikteyiz” diyerek sözlerine başlayan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, “İki gündür ülkemizde yaşanan orman yangınları bizleri derinden üzmüştür. Dernek olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız ve yapacağız” dedi.

Gürkan ayrıca “Yönetim Kurulu olarak çok yoğun geçen değerlendirmeler sonrasında ödül almaya hak kazananları belirledik. Ülkemizde çok başarılı sporcularımız var. Bu da ayrıca bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Son dönemde elde ettikleri başarılarla yurt dışında ülkemizi temsil eden ve göğsümüzü kabartan sporcularımız olduğunu gördükçe gururlanıyoruz. Katkı koyan yönetim kurulu üyeleri, dernek personeli, sponsorlarımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.