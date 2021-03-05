Sporculara yüzme izni alındı ancak yüzecek havuz yok!!

Yüzücü sporcuların antrenman yapması için Spor Dairesi özel izin aldı. Devlet havuzu yoğun, YDÜ yüzme havuzu ise yosunlandı… Sporcular yüzecek havuz bulamıyor.

Ülkemizde pandemi tedbirleri nedeniyle Şubat ayındaki kapanma kararı sonrası yasaklanan spor antrenman ve müsabakalarından en büyük zararı görenler arasında kuşkusuz yüzücüler bulunuyor.

Saliselerle yarışan yüzme sporcuları yaklaşık 1 ay kulaç atamadı. Yüzme sporunun lokomotifi Yakın Doğu Üniversitesi’nde bu sıkıntı daha büyük boyutta. Ülkemizin ilk ve tek olimpik kapalı yüzme havuzunu yasaklama öncesinde, Ocak ayında kapatan Yakın Doğu havuzun motorlarını durdurdu, bakım ve kontrolünden vazgeçti.

Yüzecek havuz kalmadı

Ocak ayında yaptığımız haberde havuzun kapatıldığını ve sporcu ile antrenörlerin büyük stres ve belirsizlik içerisinde olduklarını ifade etmiştik. Gelinen aşamada Türkiye barajını geçen yüzücü sporcuların antrenman yapması için Spor Dairesi özel izin alırken sporcular ne yazık ki yüzecek havuz bulamıyor.

Yakın Doğu’nun ilgili birimleri konu hakkındaki sessizliğini korurken sporcular YDÜ’nün 50 metrelik 8 kulvarlı olimpik kapalı yüzme havuzu yerine, 25 metrelik 6 kulvarlı Devlet havuzunda başka sporcularla birlikte kısıtlı saatlerde antrenman yapmaya çalışıyor.

Yakın Doğu havuzunun masmavi suyunun yemyeşil olması ve zemininin yosunlaşmaya başlaması ise büyük üzüntü ile karşılandı.