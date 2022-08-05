Spor Toto Süper Lig’de perde açılıyor
Spor Toto Süper Lig’de perde açılıyor
Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun perdesi bugün açılıyor. Son şampiyon Trabzonspor, 17 yıl sonra süper lige yükselen İstanbulspor’a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig’de 2022 – 2023 sezonunun heyecanı başlıyor.
Ligin yeni ekibi İstanbulspor, bugün 21.00’de son şampiyon Trabzonspor’u konuk edecek.17 yıl sonra Süper Lig’e dönmenin mutluluğunu yaşayan İstanbulspor, lige galibiyetle başlamak istiyor.
Sarı siyahlılar, son olarak 2004 – 2005 sezonunda Türkiye’nin 1 numaralı liginde yer almıştı.
Osman Zeki Korkmaz’ın ekibi, geçen yıl 1’inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u yenerek Süper Lig’e yükselmişti.
Son şampiyon Trabzonspor ise lige bıraktığı yerden devam etmenin hesaplarını yapıyor.
Bordo mavililer, geçen hafta Demir Grup Sivasspor’u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa’yı müzesine götürmüştü.
Trabzonspor karşılaşmaya, sakatlıkları devam eden Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan’dan yoksun çıkacak.
İki takım son olarak 2004 – 2005 sezonunda karşı karşıya geldi. Trabzon’daki mücadele 1-1 biterken, bordo mavililer İstanbul’da 5-0 kazanmıştı.
İstanbulspor’un 11’i: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Duhan, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj
Trabzonspor’un 11’i: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius