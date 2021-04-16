Spor için işbirliği protokolü imzalanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü” imzalanıyor.

İki ülke arasında imzalanacak protokol bir yıllık olacak ve gençlik ve spor alanındaki işbirliği konuları desteklenecek.

Yapılacak protokolde spor alanında işbirliği faaliyetleri yanında Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi ile Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi gibi önemli projeler de yeralıyor.

KKTC Futbol liglerinde şampiyon olan takımların, Türkiye BAL (Bölgesel Alt Ligleri)’de müsabakalara çıkabilmeleri ile ilgili istişarelere devam edileceğinin yer aldığı protokolde Türkiye’deki Federasyonların hakem gelişim seminerlerine KKTC Hakemlerinin de katılımlarının sağlanmasına devam edileceği de yer alıyor.

Protokolde KKTC’de Futbol geçmişinin araştırılması, tarihi nitelikte bilgi ve belgelerin toplanması, hatıraların gençlerin ve gelecek kuşakların ilgisine sunulması amacıyla bir sergi alanı oluşturulması için çalışılacağı da yer alıyor.