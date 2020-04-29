KıbrısSpor

Spor Dairesi’nde hazırlıklar başladı

29 Nisan 2020
Spor Dairesi
Spor Dairesi

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan Spor Dairesi ve tüm spor tesislerinin geleceği konusunda bugün bir toplantı gerçekleştirildi. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Spor Dairesi Dışilişkiler Amiri Sertaç Bozatlı’nın katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya, Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütçü telefondan eşlik etti.

Spor Dairesi’nde yapılan toplantıda Bakanlar Kurulu’nun dairenin ve spor tesislerinin açılmasına karar vermesi durumunda nasıl bir çalışma ortamı ile işlerin yürütülebileceği konusu ele alındı.
Gerek müdürlük idari binası, gerek bölge amirlikleri ve gerekse spor tesislerinin açılmasına izin verilmesi halinde personelin nasıl şartlarda işleyeceği hususunda değerlendirme yapılan toplantıda spor tesislerinin nasıl kullanıma açılabileceği de konuşuldu.



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