Spehar New York’a gidecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs konusunda bilgi vermek üzere önümüzdeki hafta New York’a gidiyor.

Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum LiderNikosAnastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası,BM Genel Sekreteri AnotonioGuterres’e Kıbrıs’taki son durumla ilgili bilgi verecek.

Spehar ziyareti sırasında diğer BM yetkilileri ile de görüşmelerde bulunacak.

Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, BM eski Barış Gücü OperasyonlarıSorumlusu Jean-Marie Guehenno’yu her iki liderle görüşmelerde bulunmak üzere Kıbrıs’a göndermesi bekleniyor.