SpaceX uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketi Falcon 9 roketi ile uzaya 52 Starlink uydusu daha gönderdi.

2021 yılının 28’inci fırlatma işlemi, Californa’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan gerçekleştirildi.

Yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı bin 944’e yükseldi.

SpaceX, Starlink uydu ağıyla dünyanın her yerine yüksek hızlı internet vermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Starlink şirketi uydu internet sistemlerini birkaç havayolu şirketinin uçaklarında test etmeye başladıklarını açıklamıştı.

SpaceX şirketi fırlatma anlarını canlı yayınladı.