SpaceX, NASA, Boeing ve diğerleri: Ay ay 2021’deki roket fırlatmaları

Geçen yıl roket fırlatmaları, testleri ve diğer uzay görevleri açısından verimli bir yıldı.

SpaceX, Blue Origin, Boeing ve Virgin gibi özel şirketlerin son yıllarda uzay endüstrisine dahil olması 2020’de uzay uçuşlarında büyük artışa neden oldu.

NASA, ESA, JAXA ve ROSCOSMOS gibi ulusal ve uluslararası uzay ajanslarının devam eden çabalarıyla birlikte dünyanın dört bir yanında 150’den fazla yörünge ve yörünge altı fırlatma gerçekleşti.

Bunlar arasında üç Mars görevi, Ay görevleri, Mars’a gidecek Starship gemisinin test uçuşları ve ABD topraklarından Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yönelik mürettebatlı uçuş görevlerinin dönüşü yer aldı.

Bu yıl da eşit ölçüde yoğun geçecek. İşte 2021’deki tüm büyük fırlatmalar ve inişler:

Ocak

17 Ocak, Mojave Hava ve Uzay Limanı, Kaliforniya (TSİ 15:00): Virgin Orbit’in LaucherOne roketinin ikinci gösteri uçuşu.

17 Ocak, Kennedy Uzay Merkezi, Florida (TSİ 15:23): SpaceX, Starlink 16 görevi kapsamında 60 internet uydusunu daha fırlatacak.

21 Ocak, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu, Florida (TSİ 11:24): SpaceX, özel sektörden ve hükümetlerde oluşan müşterilerinin uydularının bulunduğu Transporter 1 paylaşımlı aracını taşıyan Falcon 9 roketini fırlatacak.

Şubat

14 Şubat, Baykonur Uzay Üssü, Kazakistan (TSİ 13.45): Mürettebatsız Rus Progress 76 kargo gemisi UUİ’ye yiyecek, yakıt ve erzak götürmek üzere fırlatılacak.

18 Şubat, Jezero Krateri, Mars (TSİ 17.43): Perseverance uzay aracı, Mars ekvatorunun hemen kuzeyindeki eski bir kratere gezegende yaşanabilir koşullar aramak üzere iniş yapacak.

20 Şubat, Wallops Adası, Virginia (TSİ 14.36): UUİ ikmal görevinin bir parçası olarak, Northrop Grumman fırlatılacak.

5 Şubat, Vostochny Uzay Üssü, Sibirya: Rus Soyez roketi, 36 adet OneWeb internet uydusunu fırlatacak.

26 Şubat, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu, Florida: ABD Uzay Kuvvetleri’nin STP-3 paylaşımlı araç görevi, Atlas V roketiyle fırlatılacak.

Şubat ayında, kesin tarihi belli değil: SpaceX, devam eden Starlink görevleri kapsamında 60 internet uydusu daha fırlatacak.

Mart

4 Mart, Guyana Uzay İstasyonu, Fransız Guyanası: Arianespace, Ariane 5 ECA roketi üzerinde Star One D2 ve Eutelsat Quantum iletişim uydularını fırlatacak.

29 Mart: Astronotlu uçuş testi öncesinde Boeing’in CST-100 Starliner’ının ikinci yörünge uçuş testi yapılacak.

30 Mart, Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Kompleksi, Florida: Uluslararası Uzay İstasyonu’na yönelik ikinci operasyonel SpaceX Crew Dragon görevi; NASA, JAXA ve ESA astronotlarını taşıyacak.

Mart ayında, kesin tarihi belli değil: SpaceX, Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılacak bir Falcon 9 roketi üzerinde Dragon kargo ikmal görevi planlıyor.

Nisan

10 Nisan, Baykonur Uzay Üssü, Kazakistan: Soyuz roketi, Rus kozmonotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyacak Soyuz MS-18’i fırlatacak.

Mayıs

Mayısta, kesin tarihi belli değil: Uluslararası Uzay İstasyonu’na Dragon kargo ikmal görevi için SpaceX Falcon 9 roketi fırlatılacak.

Haziran

Haziranda, kesin tarihi belli değil: Boeing, United Launch Alliance Atlas V roketi üzerinde fırlatılacak CST-100 Starliner’ının ilk mürettebatlı test uçuşunu yapacak. Uçuşta NASA astronotları Mike Fincke, Nicole Mann ve Barry Wilmore yer alacak.

Temmuz – Aralık

16 Ekim’den sonra, Kennedy Uzay Merkezi, Florida: Lucy Görevi, Jüpiter’le ilişkili 8 farklı Truva asteroide uğrayacağı 12 yıllık yolculuğuna çıkacak.