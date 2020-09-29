“Söz verdiğimiz üzere katılacağız”

Bazı Cumhurbaşkanı adaylarının topluca yer alacağı TV programına 1 saat kala Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’ye gidip TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşeceğinin duyurulması tepkilere neden oldu.

Programa katılacak olan Cumhurbaşkanı adaylarından Kudret Özersay, Serdar Denktaş ve Tufan Erhürman söz verdiğimiz gibi katılacağız vurgusu yaptı.

CTP Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman:

“DOĞRUSU DEMOKRASİ…. Bu akşam saat 20:30’da katılacak diğer adaylarla birlikte söz verdiğim gibi Genç Tv’de sevgili Mustafa Alkan’ın programında olacağım.”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay:

“Katılacak olan kim isterse olsun bu akşam Genç Tv’de yapılacak canlı yayın tartışma programına daha önce söz verdiğim üzere katılacağım, orada olacağım.”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş:

Görüşlerini halka anlatmaktan aciz, tartışmadan korkan, seçmenden kaçan, kendi partilisine dahi saygısı olmayan bir adayımız var.

Halka söyleyecek bir şeyi olmayan aday bu akşamki programa katılmayacağını bildirmiş. Bu davranış, demokrasimize, diğer adaylara ama genel olarak bütün seçmenlere ama özel olarak UBP’li seçmene de saygısızlıktır. Kıbrıs Türk Halkı bu saygısızlığı affetmeyecektir. Ben hem demokrasimize verdiğim önem hem de diğer adaylara olan saygımdan dolayı bu geceki programa katılacağımı kamuoyuna bildirmek istiyorum.