Soyer rövanş peşinde

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci devre bu akşam oynanacak tek karşılaşma ile başlıyor
MAÇ İSKELE’DE: Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk devrede 62-60 mağlup ettiği ve tek galibiyetini aldığı Soyerspor ‘u konuk edecek. DAÜ – Soyerspor maçı bu akşam saat 19.00’da İskele Spor Salonu’nda oynanacak
Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci devre bu akşam oynanacak tek karşılaşma ile başlıyor.
Ligde öncek gün ilk devrede oynanması gereken Doğu Akdeniz Üniversitesi – Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle oynanamamıştı.
DAÜ – Soyer bu gece
Ligin ikinci devresi bu gece oynanacak olan tek maçla başlayacak.
Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk devrede 62-60 mağlup ettiği ve tek galibiyetini aldığı Soyerspor ‘u konuk edecek. DAÜ – Soyerspor maçı bu akşam saat 19.00’da İskele Spor Salonu’nda oynanacak.
Sayı lideri
107 sayı
1.Lashard Anderson (YDÜ)
104 sayı
Vukasın Mandic (Koop)
92 sayı
Ivan Mıskovic (Koop)
Ribaunt lideri
61 ribaunt
Ivan Mıskovic (Koop)
54 ribaunt
Fırat Ceylan (Soyer)
49 ribaunt
Darryl Palmer (YDÜ)
Asist lideri
33 asisst
Vukasin Mandic (Koop)
20 asisst
Lashard Anderson (YDÜ)
18 asisst
Doğukan Demirman (LAÜ)
Puan Durumu
Takımlar O G M AS YS P
1.KOOP 5 4 1 426 374 9
2.YDÜ 4 4 – 366 249 8
3.GAÜ 4 2 2 267 292 6
4.SOYER 5 1 4 332 357 6
5.DAÜ 4 1 3 227 299 5
6.LAÜ 4 1 3 247 294 5