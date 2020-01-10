BasketbolSpor

Soyer rövanş peşinde

10 Ocak 2020

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci devre bu akşam oynanacak tek karşılaşma ile başlıyor

MAÇ İSKELE’DE: Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk devrede 62-60 mağlup ettiği ve tek galibiyetini aldığı Soyerspor ‘u konuk edecek. DAÜ – Soyerspor maçı bu akşam saat 19.00’da İskele Spor Salonu’nda oynanacak

 

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde ikinci devre bu akşam oynanacak tek karşılaşma ile başlıyor.

Ligde öncek gün ilk devrede oynanması gereken Doğu Akdeniz Üniversitesi  – Yakın Doğu Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi – Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle oynanamamıştı.

 

DAÜ – Soyer bu gece

Ligin ikinci devresi bu gece oynanacak olan tek maçla başlayacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk devrede 62-60 mağlup ettiği ve tek galibiyetini aldığı Soyerspor ‘u konuk edecek. DAÜ – Soyerspor maçı bu akşam saat 19.00’da İskele Spor Salonu’nda oynanacak.

 

Sayı lideri

107 sayı

1.Lashard Anderson (YDÜ)

104 sayı

Vukasın Mandic (Koop)

92 sayı

Ivan Mıskovic (Koop)

Ribaunt lideri

61 ribaunt

Ivan Mıskovic (Koop)

54 ribaunt

Fırat Ceylan (Soyer)

49 ribaunt

Darryl Palmer (YDÜ)

Asist lideri

33 asisst

Vukasin Mandic (Koop)

20 asisst

Lashard Anderson (YDÜ)

18 asisst

Doğukan Demirman (LAÜ)

 

Puan Durumu

Takımlar                             O            G            M           AS          YS           P

1.KOOP                                               5             4             1             426         374         9

2.YDÜ                                   4             4             –              366         249         8

3.GAÜ                                  4             2             2             267         292         6

4.SOYER                              5             1             4             332         357         6

5.DAÜ                                  4             1             3             227         299         5

6.LAÜ                                   4             1             3             247         294         5



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