Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı değişiklikleri kabul edildi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 ve 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarıları bulunuyor.

Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin raporları da görüşülecek.

Genel Kurulda başkanlığın sunuşları kısmında Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereler; UBP Grup Başkan Vekilliğinin Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesindeki üye değişikliğine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi bulunuyor.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın okunması üzerine söz alarak, sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar ile ilgili yasada Ersan Saner döneminde hazırlanan yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını ve maddeleri artırdıklarını kaydetti.

Çeler, resen kayıt ve geliştirilen maddeler hakkında bilgi verdi. Çeler, yasa değişiklik tasarısında İşçiyi koruma yönünde adım atıldığını, iş kazası konusunda adımlar atıldığını, kazanın gününden itibaren iş görmezlik maaşı alabilmesinin sağlandığını, yaşlılık aylığından yararlanma koşullarında iyileştirme yaptıklarını, iş kazası ve mesleki tehlikelerde düzenleme yapıldığını, prim artışına gidildiğini, yersiz ödemelerin geri alınması, aylık düzenlemesi gibi düzenlemeleri madde madde anlattı.

Tezkere konuşmanın ardından oybirliği ile kabul edildi.