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SOS: Küçük ihtiyaçlar büyük fark yaratır

6 Nisan 2020

SOS Çocukköyü Derneği’nden yardım çağrısı: Küçük ihtiyaçlar büyük fark yaratır

SOS Çocukköyü Derneği, özellikle kırsal bölgelerinde çeşitli sebeplerden dolayı ailelerin çocuklarına sağlıklı yaşam koşulları sağlayamadıklarını bildirdi.

SOS Çocukköyü Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, ailelerin maddi yetersizlikleri, bilinçsizlikleri veya ihmalleri nedeniyle sağlıksız koşullarda yaşayan çocukların, hastalıklara daha erken yakalanmakta ve bu durumdan önemli ölçüde zarar görmekte olduğu belirtildi.

Bugün ailelerinin yanında benzer koşullarda yaşamış ve bu sebeplerle devlet tarafından korunmaya alınan 103 çocuk ve gencin SOS Çocukköyü Derneğinin sağlamış olduğu sağlıklı koşullarda bakım gördüğü hatırlatılan açıklamada, SOS Çocukköyü Derneğinin bakımında 23 yaşına kadar kalan çocukların özgün fiziksel, ruhsal ve zihinsel ihtiyaçlarının karşılanarak, her yönden sağlıklı bireyler olmaları için olağanüstü bir çaba harcandığı ifade edildi.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneğinin toplum için var olan ve gücünü toplumdan alan bir hayır kurumu olduğuna vurgu yapılarak, bugün bağışçılar ve destekçiler sayesinde yüzlerce çocuğun hayatında büyük farklar yaratıldığını, daha fazla çocuğun hayatına dokunabilmek için desteklere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Şimdi dayanışma zamanı

Açıklamada, “SOS Çocukköyü Derneğinde yaşamını sürdüren 103 çocuğun küçük ihtiyaçlarına gelin hep birlikte destek olalım. Sizden gelecek aylık düzenli bağışlarla çocukların sağlık, eğitim, gıda, kıyafet, sosyal aktivite, psikolojik destek gibi ihtiyaçlarını birlikte karşılayabiliriz.” denildi.

Nasıl bağış yapılır?

Tüm faturalı hatlardan ABONE SOS30 yazarak 4271’e SMS yoluyla, www.soscocukkoyu.org adresinden online bağış yoluyla veya bankalardan SOS Çocukköyü Derneğinin hesabına bağışta bulunulabiliyor.

Bankalar vasıtasıyla yapılacak bağışlar için hesap numaraları şöyle:

Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318
Türk Bankası: 0005848733
Albank: 9010-18802673-351
Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258
CreditwestBank:15-304-0000000685



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