SOS klip hazırlığında

BİR NOSTALJİ FIRTINASI DAHA:

Le Chateau Romance Restaurant’ta sahne alacak olan ülkemizin sevilen gruplarından SOS “Sevemedim Kara Gözlüm” adını taşıyan nostaljik şarkıyı kliplemek için kolları sıvadı.

Ülkemizin en eski gruplarından SOS bir süre önce cover parçalardan oluşan bir albüm yapmıştı ve bu albümdeki şarkılardan “Londra Sokakları”na bir de klip çekmişti. Başarılı grup şimdi ise yine o albümde yer alan 70’li yılların sevilen şarkısı “Sevemedim Kara Gözlüm”e bir klip çekiliyor. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan klip BRT bünyesinde çekilecek. Gerek sahne gerekse albüm çalışmalarıyla müzik dünyamızdan hiç eksilmeyen Grup SOS nostaljik şarkıların günümüze taşımadaki başarısını bu kez “Sevemedim Kara Gözlüm” ile sergileyecek. Bakalım klip çalışmasında bizleri neler bekleyecek.

Gönyeli’de sahne alacaklar

Efsane grubumuz SOS bu gece ise Gönyeli’de hizmet veren Le Chateau Romance Restaurant’ta sahne almaya hazırlanıyor. Ağırlığı Anadolu&Rock şarkılardan oluşan repertuarıyla mekanda fırtınalar estirmeye hazırlanan SOS sofra keyfini hayli şenlendirecek. Şu sıralar restoran ziyafetlerine ses getirmekten geri kalmayan SOS’in programına ilginin büyük olması bekleniyor.