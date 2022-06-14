SOS Çocukköyü Derneği bağış kampanyası başlattı

SOS Çocukköyü Derneği, bu yıl Kurban Bayramı dönemi için “Bir Kalbe Kaç Çocuk Sığar?” sloganıyla bağış kampanyası başlattı.

Dernek, yapılacak bağışlarla sayesinde, “yüzlerce çocuğun ve gencin sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına” destek olunacağını belirterek, kampanyaya destek çağrısında bulundu.

SOS Çocukköyü Derneği’nden yapılan açıklamada, ülkede aile bakımını kaybetme riski ile karşı karşıya olan çocukların sayısının her geçen gün arttığına işaret edilerek, SOS Çocukköyü Derneği’nin, aile bakımını kaybetmiş çocuklara ve gençlere bakım, destek sağladığı ve çocukların ailelerinin yanında sağlıklı koşullarda yaşaması için önleyici çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Ülkede 1993 yılından bu yana yüzlerce çocuğa alternatif bakım sağlayan, destek ve eğitim veren, çocuk hakları konusunda çalışmalar yürüten Derneğin, bu yıl Kurban Bayramı sürecinde “Bir Kalbe Kaç Çocuk Sığar” sloganı ile bağış kampanyası sürdüreceği belirtildi.

Kurban Bayramı dönemi için derneğe bağış seçenekleri şöyle:

“SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 50 Türk Lirası bağış yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebilir.

Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabilir.

Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Dileyenler kurban ederi kadar bağışta da bulunabiliyor. Bilgi için; 0392 225 70 17 – 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.

Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabilir.

Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351”