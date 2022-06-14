İstatistik Kurumu’ndan Dünya Bankası teknik destekli çalışma

KKTC İstatistik Kurumu, Avrupa Komisyonu finansmanı ile Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi iş birliğiyle sunulan ve Dünya Bankası’ndan teknik destek alınarak gerçekleştirilen Hanehalkı Bütçe Anketi çalışmalarında sona doğru gelindiğini bildirdi.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu’nun açıklamasına göre, Kuruma teknik destekte bulunan Dünya Bankası’nın Güney Avrupa Bölge Müdürü Goran Tinjic, Kurumu ziyaret ederek, uzmanlarla toplantı yaptı.

Toplantılar neticesinde “Input-Output” (girdi-çıktı çözümlemesi) ile ilgili proje desteklenerek, konuya ilişkin çalışmanın başladığı açıklandı.