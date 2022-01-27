Sorakın: Hükümet partileri samimiyse nisap sorunu yaşatmayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’de katıldığı programda seçim sonuçlarını değerlendirdi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CTP’nin milletvekili sayısı açısından seçimden en avantajlı çıkan parti olduğunu ifade eden Sorakın, seçmenin hiçbir partiye tek başına iktidar görevi vermediğini söyledi.

Erdoğan Sorakın, matematiksel olarak mümkün olmasına rağmen, CTP başbakanlığında bir hükümetin işlevsellik açısından mümkün olmadığını ifade etti.

Kurulacak hükümetin samimiyetine bağlı olarak nisaba destek verebileceklerini anlatan Sorakın, “ciddi bir nisap sorunu yaşatmayacağız ama karşımızdaki hükümet partileri de eğer ciddi ve samimiyse” dedi.

Komitelerde UBP çoğunluğuna dayanan bir durumun ortaya çıktığına işaret eden Sorakın, halkın lehine olan yasalara destek vereceklerini, bu özelliği taşımadığına inandıkları yasalara ise karşı çıkacaklarını söyledi.

Sorakın, sadece meclis çatısı altında değil, sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde bir sokak muhalefeti sergileyeceklerini de kaydetti.

Seçim ve Halkoylaması yasasına da değinen CTP Genel Sekreteri Sorakın, yasanın mutlaka değişmesi gerektiğini vurgulayarak “karma maskaralağının artık sona ermesi lazım” dedi.

Sorakın, ülke barajının ise geri çekilmesinden yana olduklarını belirterek, yüzde beş olan barajın yüzde üçe çekilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.