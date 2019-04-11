Sony, otobüs büyüklüğündeki 16k çözünürlüklü microled ekranını tanıttı

En büyük rakipleri olan Samsung ve LG’ye nispet yapan Sony, 16K çözünürlüğe ve neredeyse bir otobüs büyüklüğüne sahip olan yeni MicroLED ekranını tanıttı.

4K TV’ler uzun zamandır hayatımızın bir parçası olsa da bir standart haline geldiklerini söylemek zor. Bununla birlikte Samsung, 8K TV’lerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca LG de kendi 8K TV’lerinin lansmanını gerçekleştirmiş durumda. Peki Japon teknoloji devi Sony ne durumda? Sony, bugün gerçekleştirdiği lansman ile ekran teknolojileri konusundaki tüm rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Las Vegas’da düzenlenen Ulusal Yayıncılar Derneği (NAB) Fuarı’nda sahne alan Sony, 5 metre yüksekliğe ve 20 metre genişliğe sahip yeni 16K MicroLED ekranını tanıttı. Neredeyse bir otobüs boyutunda olan ekran, 16K çözünürlüğündeki ekranı sayesinde 4K çözünürlüğündeki bir ekrana göre 16 kat daha fazla piksel yoğunluğuna sahip. Bu büyüleyici ekranın tam çözünürlüğü 15360×8640 piksel olarak açıklandı.

Samsung, CES 2019’de ortaya çıkardığı The Wall adlı 4K MicroLED ekranı ile tüm katılımcıları etkilemeyi başarmıştı. Fakat The Wall’ın yalnızca 4K çözünürlüğe ve 219 inç boyuta sahip olduğunu düşünürsek Sony’nin 16K MicroLED ekranı ile gövde gösterisi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Günümüzde 4K içerik bulmakta bile zorlandığımızı düşünürsek 16K çözünürlüğündeki bu ekranın uzun bir süre iş dünyası ile sınırlı kalacağını söyleyebiliriz.