Soner’e her gün “bayram”

Türkiye‘nin ünlü sanatçısı Soner Olgun geçtiğimiz Cumartesi gecesi Acapulco Resort Convention Spa& Casino’da sahne aldı. Her konserinde olduğu gibi “iyi bayramlar” diyerek konuklarını selamlayan Olgun Türk Müziği’nin efsane şarkılarını seslendirirken, eşi özlem Olgun ile birlikte konuklarına duygu dolu bir gece yaşattı.

Olgun, yaklaşık iki saat süren müzik şöleninde, Aşık Mahzuni Şerif, Ahmet Kaya, Zülfü Livaneli, Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray gibi adı Tük müzik tarihine altın harflerle yazılmış sanatçıların, dillerden pelesenk olan eserlerini seslendirdi. Mekan sürpriz doğum günü kutlamalarına da ev sahipliği yaptı.