Son resmi görevleri için Britanya’ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini resmen bırakmasına günler kalan Prens Harry, rock yıldızı Bon Jovi ile bir yardım kuruluşu yararına düet yaptı.

Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakma kararı aldıktan sonra Kanada’ya yerleşen, ancak son resmi görevlerini yerine getirmek üzere Britanya’ya dönen Prens Harry, ünlü müzisyen Jon Bon Jovi ile Londra’da buluştu. Bon Jovi ile Londra’daki Abbey Road Stüdyoları’nda buluşan Harry, kendi kurduğu Invictus Games adlı vakıf yararına bir single için düet yaptı.

İkilinin stüdyo kaydı esnasında çekilen bir görüntü, Harry ve Meghan Markle’ın Sussex Royal adlı Instagram hesabından paylaşıldı.

Beatles grubunun kurduğu ve 13 albümünden 11’inin kaydını yaptığı meşhur Abbey Road Stüdyoları’nda bir araya gelen Harry ve Bon Jovi, ünlü rock yıldızının 2019 yapımı Unbroken adlı şarkısını Invictus Games korosuyla birlikte seslendirdi.

Invictus Games nedir?

Gazi sporcuların dokuz dalda yarıştığı Invictus Games spor etkinliği, 2014 yılından itibaren Prens Harry tarafından organize edilmeye başladı. Etkinlikle aynı adı taşıyan vakıf da engelli sporculara yardım amacıyla hizmet ediyor.

Abbey Road fotoğrafı