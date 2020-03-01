Magazin

Son resmi görevleri için Britanya’ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

1 Mart 2020

Britanya’da kraliyet ailesindeki görevlerini resmen bırakmasına günler kalan Prens Harry, rock yıldızı Bon Jovi ile bir yardım kuruluşu yararına düet yaptı. 

 




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Girne’de aşk şarkıları yankılandı

Girne’de aşk şarkıları yankılandı

17 Şubat 2020
Photo of Sevgililer, Sibel’le “Can”landı

Sevgililer, Sibel’le “Can”landı

17 Şubat 2020
Photo of Sevda Özkaran gönüllere aktı

Sevda Özkaran gönüllere aktı

17 Şubat 2020
Photo of Evgin’le aşka yelken açtılar

Evgin’le aşka yelken açtılar

16 Şubat 2020
Photo of Lefkoşa’da “Yıldız”lı gece

Lefkoşa’da “Yıldız”lı gece

16 Şubat 2020
Photo of Mağusa romantizme doydu

Mağusa romantizme doydu

16 Şubat 2020
Photo of Hazaver’den yeni single

Hazaver’den yeni single

16 Şubat 2020
Photo of Robbie Williams ve Ayda Field’ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Robbie Williams ve Ayda Field’ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi

15 Şubat 2020
Photo of Şarkıcı Rod Stewart, güvenlik görevlisine Nazi selamı verip yumruk attı

Şarkıcı Rod Stewart, güvenlik görevlisine Nazi selamı verip yumruk attı

15 Şubat 2020
Photo of 11’nci yılın gururu

11’nci yılın gururu

15 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı