Son resmi görevleri için Britanya’ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

Britanya'da kraliyet ailesindeki g\u00f6revlerini resmen b\u0131rakmas\u0131na g\u00fcnler kalan\u00a0Prens Harry, rock y\u0131ld\u0131z\u0131\u00a0Bon Jovi\u00a0ile bir yard\u0131m kurulu\u015fu yarar\u0131na d\u00fcet yapt\u0131.\u00a0\r\nE\u015fi\u00a0Meghan Markle\u00a0ile birlikte\u00a0kraliyet g\u00f6revlerini b\u0131rakma karar\u0131 ald\u0131ktan sonra Kanada\u2019ya yerle\u015fen, ancak son resmi g\u00f6revlerini yerine getirmek \u00fczere Britanya'ya d\u00f6nen Prens Harry, \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyen Jon Bon Jovi ile Londra\u2019da bulu\u015ftu. Bon Jovi ile Londra\u2019daki Abbey Road St\u00fcdyolar\u0131\u2019nda bulu\u015fan Harry, kendi kurdu\u011fu Invictus Games adl\u0131 vak\u0131f yarar\u0131na bir single i\u00e7in d\u00fcet yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130kilinin st\u00fcdyo kayd\u0131 esnas\u0131nda \u00e7ekilen bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, Harry ve Meghan Markle\u2019\u0131n Sussex Royal adl\u0131 Instagram hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\nBeatles grubunun kurdu\u011fu ve 13 alb\u00fcm\u00fcnden 11\u2019inin kayd\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 me\u015fhur Abbey Road St\u00fcdyolar\u0131\u2019nda bir araya gelen Harry ve Bon Jovi, \u00fcnl\u00fc rock y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n 2019 yap\u0131m\u0131 Unbroken adl\u0131 \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 Invictus Games korosuyla birlikte seslendirdi.\r\n \r\nInvictus Games nedir?\r\nGazi sporcular\u0131n dokuz dalda yar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Invictus Games spor etkinli\u011fi, 2014 y\u0131l\u0131ndan itibaren Prens Harry taraf\u0131ndan organize edilmeye ba\u015flad\u0131. Etkinlikle ayn\u0131 ad\u0131 ta\u015f\u0131yan vak\u0131f da engelli sporculara yard\u0131m amac\u0131yla hizmet ediyor.\r\nAbbey Road foto\u011fraf\u0131\r\n\r\n\r\n\r\nPrens Harry ve Bon Jovi, Beatles grubunun Abbey Road adl\u0131 alb\u00fcm\u00fc i\u00e7in \u00e7ektirdi\u011fi kapak foto\u011fraf\u0131n\u0131 taklit ederek, Abbey Road yaya ge\u00e7idinde iki Invictus Games sporcusuyla birlikte poz verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n