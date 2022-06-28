Son dersi Laren verdi

TMK’dan 10.00 dereceyle dönem birincisi olarak mezun olan Laren Kıryağdı’dan okul müdürü ve idaresine tokat gibi ders.

Mezuniyet töreninin ardından sosyal medya hesabından somut bir olaydan hareketle kaleme aldığı makalesini yayımlayan Kıryağdı, okul müdürü ve idaresine var olma nedenlerini ve misyonlarını hatırlattı.

Profesyonel eğitimcilerden öğrencilerin beklediği davranışların altını çizen Laren Kıryağdı, okul idarelerinin yaptığı hataların gelecek nesillerin dimağına neden olabileceği hasarı da apaçık ortaya koydu.

İşte Laren’in çok konuşulacak ve okullarda görev yapan idarecilerin mutlaka okuması gereken makalesi:

“Ben TMK öğrencisiyim. Okuluma adım attığım ilk gün oy vererek sınıf kaptanımı seçtim. Sorumluluklarımın bilincinde oldum, hep çok çalıştım ve her zaman okuluma en iyisini verebilmek için çabaladım.

En önemlisi ben okulumu hep çok sevdim. Renkli okul duvarlarını, TMK isminin ardında yatan disiplini, öğretmenlerin samimiyetini ve okulun ilk gününden başlayarak bu yedi sene boyunca fikrimin her zaman önemsendiğini hissettirmesini…

Öylesine çok sevdim ki okulumu, hep onun için en iyisini istedim. Biz kaçtıktan sonra bile hatıramda kalan bu aile, misyon ve samimiyet ebediyen yaşasın isterdim fakat bugün bu okuldan kalbim kırık ayrılıyorum ve kimseyi rencide etme amacı gütmeden, yalnızca içten duygularımla bu yazıyı yazıyorum.

Yılbaşında gençliğimizi yaşama hevesiyle pandemiye rağmen Acapulco’da bir yılbaşı yemeği düzenledik, 30’a yakın arkadaşımız kovid oldu. Bu yemeği düzenlemekte haklı mıydık? Belki evet belki hayır. Yaşadıklarımızın haber ve gündem olması sonucu linçlendiğimizde idaremiz arkamızda durmalı mıydı? Belki evet belki hayır.

Fakat ne olursa olsun idaremiz bize basit bir “Geçmiş olsun çocuklar.” mesajını çok görmemeliydi.

Tüzük gereği takı, saç-sakal kontrolü yapılacağında takılarımızı çıkarmamayı seçmekte haklı mıydık? Belki evet belki hayır. İdaremiz bu tüzüğe dayalı olarak bize bir yaptırım uygulamalı mıydı? Belki evet belki hayır.

Fakat ne olursa olsun idaremiz bize parmakla kapıyı işaret edip bağırarak “Eşyalarını al ve bu sınıftan çık.” dememeliydi.

Bizler yeni jenerasyonuz. Dış görünüşe göre yargılamaya karşı, kaybedeceğimiz bir savaş olsa dahi savaşırız. Çünkü kadınlar bir zamanlar “kaybedecekleri bir savaş”a hiç girmeselerdi, siyahiler ırkçılığa karşı “kaybedecekleri bir savaş” açmasalardı bugün bulunduğumuz noktada bulunamazdık.

Değişim zaman alır. Fakat bu zaman boyunca bizim isyan etmemiz en doğal hakkımız, idaremizin de karşılığında ne gerekiyorsa yapması en doğal haklarıdır.

Kilit, üsluptadır. Saygı çerçevesinde gerçekleşmeyen çatışmalar yalnızca ölü antlaşmalar doğurur ve öğrencinin idareye gösterdiği saygıyı idare de öğrenciye göstermediği müddetçe uzlaşma ütopik bir hayal ürünüdür.

Ben bu yedi senede çok güzel şeyler yaşadım ve bu okuldan göçüp giderken dahi okulumu her zaman güzel hatırlayabileceğim. Fakat okula başladığı seneden itibaren bu üslupla karşı karşıya gelen çocuklar ne olacak?

Saygı görmeden, saygı göstermeyi nasıl öğrenecekler? Okullarını henüz sevmeye başlayacak kadar anı biriktirmeden kışkırtılırlarsa eğer nasıl başarılarını okullarına lütfetmek geçecek gönüllerinden?

Liderler yetiştirmesi gereken bu okulda meşalelerimizin söndürülmesine göz yumamam. Ben sıkıntımı konuşarak anlatamadım, kimsenin beni dinlediğini hissetmedim. Belki burada yazdıklarım dikkat çeker.

İdaremden tek ricam bizlere karşı daha anlayışlı ve açık görüşlü olmalarıdır, hiçbir hata geri dönüşsüz değildir. Benden sonra mezun olacak okul arkadaşlarımdan da ricam okulumuzun güzel yönlerine tutunup idaremize karşı, kendinize gösterilmesini beklediğiniz saygıyla yaklaşmanızdır.

Ne olursa olsun herkese çok teşekkür ederim. İdarem, öğretmenlerim ve okul çalışanlarım, hepiniz iyi ki varsınız. İyisiyle kötüsüyle bu yolda yanımda oldunuz. Gelecekte yollarımızın yeniden karşılaşması dileğiyle…”