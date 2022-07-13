Son bir haftada 16 bin 692 test… 2 bin 776 vaka…2 ölüm

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinden yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi COVID-19 haftalık salgın raporuna göre, 6-12 Temmuz tarihleri arasında ülke genelinde 16 bin 692 test yapıldı, 2 bin 776 vakaya rastlandı. 90 ve 75 yaşlarındaki 2 hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

-Test pozitiflik oranı yüzde 16,63

Bu haftaki test pozitiflik oranı yüzde 16,63 olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftaki oran 11.93’dü.

Rapora göre hastanede tedavi gören hasta sayısı 24. Geçtiğimiz hafta hastanede tedavi gören hasta sayısı 13’tü. Son iki rapora göre, hastanede tedavi gören hasta sayısında yüzde 76,92’lik artış oldu.

İskele ilk sırada… Bu haftaki rapora göre Covid-19’dan en çok etkilenen yaş grubu ise 30-39

En çok vaka ise, yüzde 79,73 artışla İskele ilçesinde görülürken ikinci sırada Girne yer aldı. Bu hafta Covid-19’dan en çok etkilenen yaş grubu ise 30-39 oldu. Tespit edilen vakalardan 546’sı bu yaş grubundan.