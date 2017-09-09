‘Son atamalar işi çığrından çıkardı’

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, son atamaların işin çığrından çıktığını gösterdiğini söyleyerek, artık halkın tepkisini gösterme olanağı ortaya çıktığını kaydetti.

Alpay Durduran bugün yaptığı yazılı açıklamada, üçlü kararname konusunu değerlendirdi. Hiçbir yetkinin hukuksal denetimden uzak olamayacağını belirten Durduran, hukuksal denetimin de “bir kamu makamının her kararının mahkemeye götürülebileceği ve kamu yararına alınmış olması gerektiği” kuralı olduğunu hatırlattı.

Bu kuralın Anayasal olduğunu ve Yüksek Mahkeme tarafından davalarla ilgili olarak incelenip, açıklandığını belirten Durduran, “Ortada bir sakatlık olduğu ve üçlü kararname yetkisinin hukuk denetiminden uzak tutulamayacağı anlaşılmalıdırlar. Yoksa biz bunu anlamamış yetkililerin uyanıklılığıyla baş başa kalırız.

Umarız bu yanlış ortadan kaldırılır ve hukuk devletinin gereği yapılır” ifadesi kullandı

Şimdiye kadar üçlü kararnamelerin Anayasaya aykırı uygulandığını savunan Durduran, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın buna son vermeye katkı yapması gerektiğini kaydetti.

Durduran, yargı denetim fonksiyonlarının görevin tarafsız ve liyakate uygun yerine getirilmesine de olanak sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.