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Son 1 haftada okullarda 199 covid-19 pozitif vaka

12 Kasım 2021
okullarda covid-19





Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada okullarda 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel covid-19 pozitif olurken 625 kişi de temaslı oldu.



Güncel rakamlar şöyle;

 

 

12 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 PozitifCovid-19 Temaslı
ÖğrenciÖğretmenPersonelÖğrenciÖğretmenPersonel
İlköğretim Dairesi109145242182
Genel Ortaöğretim Dairesi5232218250
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi113099210
 TOPLAM172207559642

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33

 

 





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12 Kasım 2021


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