Son 1 haftada okullarda 199 covid-19 pozitif vaka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada okullarda 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel covid-19 pozitif olurken 625 kişi de temaslı oldu.

Güncel rakamlar şöyle;

12 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu Covid-19 Pozitif Covid-19 Temaslı Öğrenci Öğretmen Personel Öğrenci Öğretmen Personel İlköğretim Dairesi 109 14 5 242 18 2 Genel Ortaöğretim Dairesi 52 3 2 218 25 0 Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 11 3 0 99 21 0 TOPLAM 172 20 7 559 64 2

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33