Son 1 haftada okullarda 199 covid-19 pozitif vaka

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada okullarda 172 öğrenci, 20 öğretmen ve 7 personel covid-19 pozitif olurken 625 kişi de temaslı oldu.
Güncel rakamlar şöyle;
|12 Kasım 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
|Covid-19 Pozitif
|Covid-19 Temaslı
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|Öğrenci
|Öğretmen
|Personel
|İlköğretim Dairesi
|109
|14
|5
|242
|18
|2
|Genel Ortaöğretim Dairesi
|52
|3
|2
|218
|25
|0
|Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
|11
|3
|0
|99
|21
|0
|TOPLAM
|172
|20
|7
|559
|64
|2
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,33