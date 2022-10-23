Dünya

Somali’nin Kismayo şehrinde bir otele saldırı düzenlendi

23 Ekim 2022
Somali






Somali’nin Kismayo şehrinde bir otele saldırı düzenlendi ve patlama sesleri duyuldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şehirdeki Tawakal adlı işlek bir otelde önce patlama sesleri duyuldu ardından saldırganlar otelin içine girdi.




Güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çatışmalar devam ediyor.



Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.



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23 Ekim 2022






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