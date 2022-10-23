Somali’nin Kismayo şehrinde bir otele saldırı düzenlendi

Somali'nin Kismayo \u015fehrinde bir otele sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi ve patlama sesleri duyuldu.\r\n\r\n\r\n\r\nYerel bas\u0131nda yer alan haberlere g\u00f6re, \u015fehirdeki Tawakal adl\u0131 i\u015flek bir otelde \u00f6nce patlama sesleri duyuldu ard\u0131ndan sald\u0131rganlar otelin i\u00e7ine girdi.\r\n\r\nG\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri ve sald\u0131rganlar aras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fmalar devam ediyor.\r\n\r\nSald\u0131r\u0131y\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc E\u015f-\u015eebab \u00fcstlendi.\r\n\r\n\r\n