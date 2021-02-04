ÇevreDünya

Somali, çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan etti

4 Şubat 2021
somali ohal ilan edildi



Somali, Doğu Afrika bölgesini saran yeni çöl çekirge sürülerinin Güney Somali eyaletindeki çiftçilere ciddi zararlar vermesinin ardından olağanüstü hal ilan etti.





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4 Şubat 2021


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