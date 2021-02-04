Somali, çekirge istilası nedeniyle OHAL ilan etti

Somali, Do\u011fu Afrika b\u00f6lgesini saran yeni \u00e7\u00f6l \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin G\u00fcney Somali eyaletindeki \u00e7ift\u00e7ilere ciddi zararlar vermesinin ard\u0131ndan ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan etti.\r\nSomali\u00a0devlet televizyonunun Twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Somali Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u00fclkedeki \u00e7ekirge istilas\u0131 nedeniyle ola\u011fan\u00fcst\u00fc hal ilan etti.\u201d ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKarar, Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131 yetkilileri, eyalet tar\u0131m bakanlar\u0131 ve Birle\u015fmi\u015f Milletler G\u0131da ve Tar\u0131m \u00d6rg\u00fct\u00fc (FOA) yetkilileriyle bir araya gelinmesinin ard\u0131ndan al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKenya'da da bir\u00e7ok b\u00f6lgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen \u00e7\u00f6l \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin istilas\u0131na u\u011frad\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u0131da g\u00fcvenli\u011fine b\u00fcy\u00fck tehdit olu\u015fturan \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fcleri, ge\u00e7en y\u0131l, b\u00f6lgede y\u00fcz binlerce hektar tar\u0131m arazisine zarar vermi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon \u00e7ekirge, sadece bir g\u00fcnde 35 bin ki\u015fiye yetecek g\u0131day\u0131 t\u00fcketebiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7ekirge s\u00fcr\u00fcleri her g\u00fcn 150 kilometre yol katedebiliyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n