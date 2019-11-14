Kıbrıs

Solo Türk gösterisi iptal edildi

14 Kasım 2019
Solo Türk

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda yapılması planlanan Solo Türk gösterisi iptal edildi.

Solo Türk’ün Girne semalarında her yıl gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun bu yıl iptal edilmesi gösteriyi dört gözle bekleyen vatandaşları üzdü.

Öte yandan gösterinin iptal edilme sebebinin hava şartları olduğu öğrenildi

Solo Türk Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü” etkinlikleri kapsamında 15 Kasım 2019 günü yapılması planlanan gösteri uçuşumuz iptal edilmiştir.



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